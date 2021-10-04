Захарова оценила доклад о вмешательстве Британии во внутренние дела России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала доклад о вмешательстве Великобритании во внутренние дела России.

По ее словам, финансирование российских некоммерческих организаций Соединенным Королевством, о котором сказано в этом отчете, является целенаправленной стратегией вмешательства «во внутреннюю жизнь и политику страны».

«Безобидная на первый взгляд, но почему-то щедро оплачиваемая поддержка отечественных НКО, информационных проектов и прочее — не что иное, как целенаправленная стратегия влияния на наши внутренние общественные процессы в интересах другого государства или группы государств», — заявила дипломат.

Она указала, что действия, которые описаны в опубликованном документе, нарушают положения Венской конвенции о правах и обязанностях иностранных диппредставительств, принятой в 1961 году.

«Действия Форин офиса и британского посольства в России, если написанное в обнародованных материалах правда, грубо нарушают положения данного документа», --написала Захарова.

Накануне Захарова заявила, что Москва ожидает реакции Лондона на опубликованный «Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годы», из которого следует, что британская сторона финансировала некоторые некоммерческие организации и блогеров в России.

Ранее комитет Британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутренние дела Соединенного Королевства.

В документе приводятся «доказательства» того, что Москва якобы пыталась повлиять на голосование за независимость Шотландии в 2014 году.