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На Украине заявили, что из-за Саакашвили между Киевом и Тбилиси может возникнуть конфликт

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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады Валерия Заружко заявила, что между Киевом и Тбилиси может возникнуть конфликт из-за ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, у которого есть украинское гражданство. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Украина 24».

«Он задержан на территории другого государства, плюс он относится к топ-эшелону чиновников. <…> Это все-таки ставит Украину в достаточно неудобное положение, потому что здесь придется реагировать совершенно иначе, чем если бы он был рядовой гражданин», — заявила Заружко.

Она утверждает, что задержание Саакашвили может привести к напряжению в отношениях Грузии не только с Киевом, но и Брюсселем.

Заружко отметила, что Министерству иностранных дел Украины необходимо действовать дипломатично, чтобы избежать напряжения между странами.

Ранее гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказал, что экс-президент намерен продолжать голодовку, пока власти республики не освободят его и людей, которые были задержаны как его сообщники.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.

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