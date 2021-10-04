В Грузии на выборах победила правящая партия

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победила на местных выборах, набрав 46,69% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики после подсчета голосов со 100% участков, передает ТАСС.

Отмечается, что партия «Единое национальное движение», основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, набрала 30,7% голосов. Партия бывшего премьера Георгия Гахарии «За Грузию» набрала 7,8% голосов избирателей.

Выборы в местные органы власти в Грузии состоялись 2 октября. Граждане должны были выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в республике комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Согласно информации ЦИК, явка на момент закрытия участков составила 51,92%.

Ранее сообщалось, что Саакашвили в новом письме из тюрьмы призвал сторонников к сопротивлению против действующей в стране власти.