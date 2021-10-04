Yonhap: КНДР и Южная Корея восстановили каналы связи

Южная Корея и КНДР в понедельник утром восстановили каналы связи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В публикации отмечается, что связь была восстановлена в 9:00 по местному времени (3:00 по мск).

Представители Северной Кореи ответили на телефонный звонок от Южной Кореи спустя два месяца после блокировки каналов связи.

Стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.

В правительстве Южной Кореи выразили надежду на скорейшее возобновление межкорейских переговоров после восстановления линий связи, подчеркивается в публикации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей.

На недавней Генассамблее ООН президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил провозгласить окончание Корейской войны. Он отметил, что этому могут и должны помочь Китай и США.

В ответ на это замглавы МИД КНДР Ли Тхэ Сон сказал, что заявление об окончании войны «не имеет юридической обязательной силы» и «через мгновение станет просто клочком бумаги». Он пояснил, что нет никаких гарантий, что формальное объявление о подобном решении приведет к отказу от «враждебной политики по отношению к КНДР», прежде всего, со стороны США.