Политолог Шаповалов оценил сообщения о возможном создании военной миссии ЕС на Украине

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии. Об этом он сообщил RT.

По его словам, Франция и Германия являются посредниками в конфликте на юго-востоке Украины. Если Евросоюз решит разместить на территории Украины свою военную миссию, то они перестанут быть посредниками и станут стороной конфликта, считает Шаповалов.

Эксперт добавил, что на территории Украины проходят военные учения, туда заходят западные военные корабли, но при этом страну никто не приглашает в ЕС или НАТО. И это значит, что у США и европейских стран нет обязательств перед Украиной, заявил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создание на Украине военной учебной миссии в связи с военной активностью России.