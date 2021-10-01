Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В соответствии с частью 2 статьи 99 Конституции Российской Федерации постановляю: Созвать первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 12 октября 2021 г. в 10 часов», — говорится в постановлении.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования — 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной думы восьмого созыва.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.