В Грузии рассказали о местонахождении Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не уезжал из Украины и находится в городе Трускавец в Львовской области. Об этом сообщает Imedi.

По данным канала, Саакашвили 25 сентября из Амстердама приехал на Украину, после чего переехал в Трускавец, где и находится последние несколько дней.

Ранее Саакашвили объявил о своем прибытии в Грузию. При этом в МВД сообщили, что политик не пересекал государственную границу.

28 сентября Саакашвили заявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили не выезжал из Киева.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государств.