Песков ответил на вопрос о сведениях, за передачу за рубеж которых можно стать иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с вопросом о сведениях, за передачу за рубеж которых можно стать иноагентом, следует обращаться в ФСБ. Об этом он сообщил журналистам.

«Этот список не согласовывался с президентом. Он не подлежит согласованию с президентом. Рекомендую обращаться в ФСБ», — сказал он.

На вопрос, нет ли в списке сведений угрозы свободе слова, Песков ответил, что необходимо «смотреть правоприменительную сторону и оценивать каждый случай».

Ранее ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые в случае передачи другим государствам или иностранцам могут использоваться против безопасности России. Лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами.

В перечень было включено 60 пунктов. Например, сведения о развитии военно-политической обстановки в стране, информация о нахождении Вооруженных сил России, информация о морально-психологическом состоянии в рядах армии, сведения о боевой подготовке военных.