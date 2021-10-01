Польша продлит режим ЧП на границе с Белоруссией

Сейм Польши поддержал продление режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Об этом сообщает РИА «Новости».

За продление режима ЧС проголосовало 237 депутатов, 179 высказались против, 31 воздержался.

В начале сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Распоряжение действовало в течение 30 дней. В соответствии с конституцией Польши режим ЧП не может продолжаться в стране более чем 90 дней. Соответствующие меры приняты в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился летом этого года, военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.

Ранее глава Венгрии предложил Польше помощь в построении забора на границе.