Лукашенко опроверг сообщения о том, что Белоруссия способствует нелегальной миграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал безумством ряд действий и заявлений правительства Польши, а также опроверг заявления Варшавы о том, что белорусская сторона способствует расширению потока беженцев на Запад. Об этом он рассказал в интервью CNN, его слова приводит БелТА.

«У вас есть факты, что я толкаю этих людей [беженцев] на границу с Польшей? Нет и быть не может», — особо подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, правительство Польши должно предоставить факты, прежде чем утверждать, что власти Белоруссии доставляют беженцев на границу насильно.

«Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство [имеется в виду сильное влияние Запада, и в частности США, на политику и власти Польши. — Прим. ред.], это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность», — заявил Лукашенко.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) ранее обвинила Польшу в незаконном принудительном вытеснении беженцев в Белоруссию. По расследованию группы, только в конце августа буквально за одну ночь группа нелегалов была выдворена с польской территории на белорусскую, что является нарушением прав просителей убежища.

Миграционный кризис на границе Белоруссии, стран Прибалтики и Польши продолжается уже не первый месяц. Страны ЕС обвиняют Минск в искусственном создании проблем с нелегалами у своих рубежей. В то же время, белорусская сторона критикует Брюссель за отказ от диалога по миграционным вопросам.

В Евросоюзе в свою очередь признали миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной атакой.