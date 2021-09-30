На Украине назвали предварительную дату встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в конце 2021 года или в начале 2022 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в окружении украинского лидера.

«Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет», — приводит агентство слова источника.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Он отметил, что создается впечатление, будто бы «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что тормозит обсуждение встречи российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, камень преткновения связан в нежелании Украины выполнять Минские соглашения, которая хочет их заменить «чем-то еще».

Сам Зеленский на полях Генассамблеи ООН 23 сентября заявлял, что встретится с Путиным, когда российский лидер будет готов.