Экс-премьер Италии Берлускони считает Путина единственным выдающимся лидером

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что глава российского государства Владимир Путин является единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание La Stampa.

Экс-премьер охарактеризовал Олафа Шольца, претендующего на пост канцлера ФРГ, как «слишком скромного, чтобы возглавлять такую страну, как Германия».

«Вся итальянская политика испытывает сложности, скажу больше — вся мировая политика. Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство», — пояснил Берлускони.

По его словам, 63-летний Шольц «политик скромных способностей» для того чтобы вести Германию после 16 лет Ангелы Меркель, покинувшей пост.

Ранее сообщалось, что Путин поздравит Берлускони с 85-летием по телефону. За свою политическую карьеру Берлускони трижды возглавлял правительство Италии.