Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал создать России «серьезные проблемы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина» заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обвинил Москву «в манипуляциях, лжи и цинизме». По его словам, Киев работает со своими партнерами над тем, чтобы создать условия, которые «вынудят Россию прекратить агрессию».

«Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», — сказал Кулеба.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают. Президент России Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса выборов.