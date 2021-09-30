Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей, передает агентство «Ренхап».

«Лидер Северной Кореи заявил, что межкорейские каналы связи будут восстановлены с начала октября», — говорится в сообщении.

Ранее представитель министерства объединения заявил, что Пхеньян не отвечает на звонки Сеула по гражданским и военным линиям связи.

На недавней Генассамблее ООН президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил провозгласить окончание Корейской войны. Он отметил, что этому могут и должны помочь Китай и США.

В ответ на это замглавы МИД КНДР Ли Тхэ Сон сказал, что заявление об окончании войны «не имеет юридической обязательной силы» и «через мгновение станет просто клочком бумаги». Он пояснил, что нет никаких гарантий, что формальное объявление о подобном решении приведет к отказу от «враждебной политики по отношению к КНДР», прежде всего, со стороны США.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне. Через пять лет началась Корейская война, завершившаяся в 1953 году перемирием. С тех пор формально стороны находятся в состоянии конфликта — каждое из государств претендует на полную территорию полуострова.

С 2018 года у сторон все чаще появлялся примирительный настрой — например, в КНДР перевели часы для перехода на единый стандарт с Республикой Корея и начали проведение первой за несколько лет встречи семей, разделенных войной. Однако некоторые эпизоды не способствовали улучшению отношений.