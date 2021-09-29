МИД Франции: Парижу надо пересмотреть отношения с Лондоном из-за ситуации с подлодками

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что стране надо пересмотреть отношения с Великобританией, так как британские власти нарушили свои обязательства, сорвав контракт по покупке французских подлодок. Об этом он сообщил на заседании комиссии Сената Франции по иностранным делам, передает ТАСС.

«Лондон должен знать, что нарушил свои обязательства, в том числе по соглашению по торговле и сотрудничеству», — сказал он.

Также Ле Дриан выступил за тщательный пересмотр сотрудничества с Австралией после ее решения о выходе из соглашения по подлодкам.

«Что касается Австралии, такой подрыв доверия призывает к тщательному пересмотру нашего сотрудничества», — подчеркнул он.

16 сентября французское издание La Tribune сообщило, что австралийские власти приняли решение разорвать «контракт века» с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок. Австралия заключила с Naval Group договор на строительство 12 подлодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд). Это соглашение стало бы крупнейшим оборонным контрактом в истории страны.