Матвиенко предложила не размещать рекламу в IT-компаниях, нарушающих свободу слова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не размещать рекламу в зарубежных IT-компаниях, которые нарушают свободу слова. Об этом сообщает ТАСС.

«Я считаю, что очень эффективным средством было бы, и это уже сделал ряд стран, по крайней мере, государственные компании и корпорации, наш национально ориентированный патриотичный бизнес просто [не должны] не размешать у них рекламу в знак протеста [против того], что они творят такое беззаконие», — сказала она.

Этим высказыванием Матвиенко прокомментировала блокировку аккаунта телеканала RT на видеохостинге YouTube.

Ранее Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела пригласила представителей Google для обсуждения работы YouTube по вмешательству в российские выборы.

До этого В Госдуме напомнили о претензиях к Deutsche Welle после удаления каналов RT.

YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала Russia Today «RT DE» и «Der Fehlende Part». По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, «RT DE» находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.