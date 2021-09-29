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Путин сообщил, что Турция чувствует себя уверенно при «турбулентности» на рынке газа

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Владимир Смирнов/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Турции Тайипа Эрдогана за его последовательную позицию по вопросу постройки газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, в полном объеме запущен и работает «Турецкий поток».

«И сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные, турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что сейчас между Россией и Турцией идет работа по атомной электростанции «Аккую».

«На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно, имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», — отметил Владимир Путин.

Ранее в Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана. Турецкий лидер выразил благодарность президенту России за помощь в борьбе с лесными пожарами. Эрдоган прибыл в Россию 29 сентября.

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