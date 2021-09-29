В Литве началось строительство забора на границе с Белоруссией

Государственная энергетическая компания Epso-G начала выполнять работы по контракту с правительством Литвы и приступила к строительству заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по надзору за строительством заграждения.

«На ряде участков произведена разметка по линии заграждения, к месту работ доставлена необходимая техника. Начинается монтаж сегментов физического барьера», — говорится в сообщении.

Предполагается, что барьеры будут установлены вдоль всей 680-километровой границы с Белоруссией.

О том, что Литва намерена установить забор на границе с Белоруссией, стало известно еще летом 2021 года. Тогда замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс пожаловался на то, что в стране отмечается существенная нехватка колючей проволоки для строительства линии заграждения. В результате, около 100 км проволоки литовским властям предоставила Эстония.