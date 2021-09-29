Депутат Госдумы от Крыма пригласил Эрдогана посетить полуостров

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану скорректировать график своего визита в Россию, чтобы задержаться и посетить полуостров. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Президент Турции Эрдоган на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Теперь у него появилась возможность лично убедиться в выборе крымчан и раз и навсегда развеять мифы, созданные западной пропагандой, о якобы какой-то аннексии полуострова. Предлагаю турецкому лидеру во время визита в Россию скорректировать свой график, задержаться и посетить наш Крым», — сказал он.

Он также подчеркнул, что жители полуострова были бы рады визиту турецкого лидера. Посетив республику, он стал бы первым в мире президентом иностранного государства, посетившим Крым после присоединения к России.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым частью России и считает полуостров аннексированной территорией. Глава государства высказал эту позицию после того, как стало известно, что 29 сентября он приедет с рабочим визитом в Сочи, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.