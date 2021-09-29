Патрушев настаивает на активном внедрении российского ПО в органах власти

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев убежден, что необходимо активизировать внедрение российского программного обеспечения, в том числе в органах власти на местах. Об этом сообщает ТАСС.

«Медленно снижается зависимость отечественной IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения... [Обнаруживаются] случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий», — заявил Патрушев.

По его мнению, этому способствует систематическое нарушение установленных сроков и показателей по импортозамещению. Патрушев отметил, что в нынешних условиях важно усилить защиту информации в органах государственной власти и местного самоуправления с использованием отечественного ПО.

Ранее стало известно, что в России выпустят смартфоны на отечественной ОС «Аврора». Такие гаджеты уже проходят тестирование.