Эрдоган планирует обратиться к Путину с просьбой решить проблему курдских ополченцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призовет Москву помочь предотвратить атаки курдов против турецких военных на севере Сирии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Эрдоган хочет, чтобы курдские формирования «Сил народной самообороны» покинули города Манбидж и Телль-Рифат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах в Сочи 29 сентября Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, Афганистане и Ливии, а также ряд других международных вопросов. Президент Турции говорил, что у него есть «серьезные ожидания» по поводу этих переговоров. В частности, он намерен обсудить закупки зенитных ракетных систем С-400.

Встреча президентов Турции и России может завершиться «сюрпризом», пишет Milliyet.