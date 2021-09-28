Лукашенко анонсировал референдум по новой редакции конституции до февраля 2022 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на расширенном заседании Конституционной комиссии, заявил, что референдум по новой редакции конституции страны пройдет не позднее февраля 2022 года, сообщает «БелТА».

«Важно, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества, заложила прочный правовой фундамент для развития страны на перспективу. Уверен, так и будет, потому что окончательное решение примет народ. Как я уже говорил, референдум состоится не позднее февраля будущего года», — заявил белорусский президент.

Лукашенко также заявил, что по итогам работы комиссии был создан вариант проекта новой Конституции.

«Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал необходимость перемен в Белоруссии.