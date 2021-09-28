Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за разногласий о контракте с «Газпромом»

Посол Украины вызван в министерство иностранных дел Венгрии из-за позиции Киева относительно соглашения Будапешта с российской компанией «Газпром». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Другие подробности не приводятся.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в дальнейшем заявил, что в Киеве опасаются значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину из-за подписанного между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, назвал вмешательством во внутренние дела страны реакцию Украины на российско-венгерское соглашение о поставке газа.