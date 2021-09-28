Медведев прокомментировал итоги выборов в Госдуму

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги выборов в Государственную думу, заявив, что реагировать на попытки непризнания этих итогов из-за рубежа не стоит, сообщает телеканал RT.

«Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения», — заявил Медведев.

Глава победившей на выборах и получившей парламентское большинство «Единой России» считает, что попытки дискредитировать или подвергнуть сомнению парламентские выборы в России из-за рубежа обречены на провал.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет», — считает Медведев.

Ранее спикер Государственной думы VII созыва Вячеслав Володин заявил, что вмешательство в выборы в России извне будет носить постоянный характер.