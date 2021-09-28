Глава МИД Украины заявил о «дискомфорте» Путина при встрече с Зеленским

Разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «создал бы много дискомфорта» для российского лидера. Такую точку зрения выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ICTV.

Он также указал, что подобная встреча «абсолютно целесообразна», если «содействует достижению мира в Украине».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что сам Зеленский выступил за проведение переговоров и обратился к президенту России. По его словам, очень важно, чтобы эта встреча и переговоры состоялись. «Но мы слышим от официальных лиц РФ постоянно, что их то не устраивает и нет повестки дня, эти вопросы они будут обсуждать, эти не готовы», - заключил Ермак.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сам разберется, что делать в вопросах обеспечения безопасности украинского народа. Так он прокомментировал заявления президента России в связи с расширением присутствия НАТО на Украине. «Красные линии» Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», — сообщил Кулеба.