Кандидат в канцлеры от победившей в ФРГ партии ответил на вопрос об отношениях с Россией и Украиной

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос об отношениях с Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будущее Европы будет зависеть и от того, чтобы удалось создать хорошее сотрудничество между ЕС и его соседями. Это будет зависеть от того, насколько хорошо все воспримут дальнейший прогресс интеграции в ЕС... Одним из самых важных пунктов для хорошего экономического сотрудничества является признание неприкосновенности границ», — заявил Шольц.

Ранее лидер СДПГ заявил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) должен уйти в оппозицию.

На прошедших выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%, что является самым низким результатом за всю их историю. Далее следуют партия «Зеленые» с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% и «Альтернатива для Германии» с 10,3%.