В Макрона бросили яйцо на выставке в Лионе

Неизвестный кинул предмет, похожий на яйцо, в президента Франции Эммануэля Макрона. Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства посещал выставку Eurexpo в Лионе, сообщает РИА «Новости».

Момент броска попал на видео. В этот момент Макрон общался с присутствующими, после инцидента служба безопасности начала укрывать президента и уводить из толпы.

Охрана оперативно установила бросившего предмет, мужчину скрутили и отвели в сторону. Несмотря на произошедшее, французский глава не стал уходить и прекращать общение с присутствующими. Бросившего предмет мужчину задержала служба безопасности.

В июне этого года во время поездки главы государства в департамент Дром Макрон получил пощечину — президент, подойдя к ограждению вместе с охраной, хотел пожать незнакомому мужчине руку, но вместо рукопожатия получил удар по лицу. Обидчика быстро нейтрализовали сотрудники службы безопасности. Суд приговорил его к 4 месяцам тюрьмы.