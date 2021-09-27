В Кремле оценили внесенный в Госдуму закон о губернаторах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил закон о губернаторах, ранее внесенный в Государственную думу.

«Безусловно, знают (в Кремле о законопроекте — прим.), но пока преждевременно что либо комментировать. Парламент заработает, наступит проработка, пока рано комментировать», — сказал представитель Кремля.

В понедельник, 27 сентября, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд, а также предусматривающий, что высшее должностное лицо региона России может называться только «главой субъекта федерации». Законопроект под названием «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.