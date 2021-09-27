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В «Яблоке» рассказали о состоянии Явлинского

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Карина Градусова/Пресс-служба партии «Яблоко»

Депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин рассказала о состоянии здоровья сооснователя политпартии Григория Явлинского, который ранее попал в больницу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«У него действительно возникли некоторые проблемы со здоровьем, он уже обратился сейчас к лечащему врачу и находится у него. Никаких данных о тяжелом состоянии у меня нет. Скорее всего, он скоро выйдет на связь после приема у врача», — сказал Митрохин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 сентября Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, после чего был направлен в больницу. Врачи диагностировали ему нарушение сердечного ритма. Известно, что 1998 году политика оперировали на сердце в Германии, а в 1999-м — в США.

В июле стало известно, что сооснователь политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Госдуму. По его словам, такое решение было связано с необходимостью дать дорогу молодым политикам.

24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Партия «Яблоко» не прошла в Госдуму.

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