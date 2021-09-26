Трамп заявил, что фэйк о его связях с Россией придумала Хиллари Клинтон

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты расследования спецпрокурора Джона Дарема подтвердили то, что обвинения о тайных связях с Россией с самого начала были обманом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление Трампа перед сторонниками в городе Перри.

«Расследование истории с Россией показало, что она была полным обманом и была придумана Хиллари Клинтон и демократами», — сказал бывший президент США.

Он добавил, что демократы выдумали эту историю, а теперь пытаются повторить то же самое с шестым января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению выборов президента.

В 2016 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией. Позже экс-сотрудник MI-6 Кристофер Стил подготовил для ФБР второе «досье». Сообщалось, что «русское досье Трампа» помогала составлять россиянка.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось.