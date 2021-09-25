Путин: все, что обещали, надо выполнять

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с лидерами партий, которые вошли в состав новой Государственной думы VIII созыва, заявил, что избранным депутатам теперь необходимо выполнять свои обещания вне зависимости от того, какую партию они представляют, сообщает ТАСС.

«Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять», — отметил Путин.

Президент отметил важность проведения выборов в Госдуму, указав на то, что после обновления конституции роль Думы в стране существенно возросла.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил руководителей партий с победой на выборах.

Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов в Госдуму.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. В Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе и Москве граждане могли проголосовать онлайн.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов, ЛДПР — 21 мандат, «Новые люди» — 13. По одному мандату получили «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Еще пять мандатов получили кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.