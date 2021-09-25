Глава Крыма Аксенов принял отставку министра транспорта республики Исакова

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку регионального министра транспорта Евгения Исакова. Об этом он написал в Telegram-канале.

Аксенов добавил, что ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно решать текущие вопросы.

Исаков назначен на должность министра транспорта Крыма 20 октября 2020 года. До этого он работал замначальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Ранее источник в крымском правительстве сообщал, что в ближайшее время в Совете министров Крыма ожидается несколько отставок. В том числе он заявлял о возможной отставке Исакова.

До этого стало известно об отставке вице-мэра Крыма Евгения Кабанова. Чиновник написал заявление на увольнение 22 сентября, а на следующий день его задержали. Следствие обвиняет Кабанова в мошенничестве на 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды. Как пояснил сам чиновник, дело в отношении него связано со строительством «водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла».