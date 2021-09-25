Ким Чен Ын поблагодарил Китай за совместное противостояние «враждебным силам»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обратился к генсеку КПК Си Цзиньпину со словами благодарности за совместное противостояние «враждебным силам», передает «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Ким Чен Ын в своем послании сказал, что ему очень приятно видеть, как товарищеское единство и сотрудничество между КНДР и Китаем неуклонно укрепляются в совместной борьбе в защиту и прославление социализма, одновременно преодолевая злобные вызовы и препятствия со стороны враждебных сил», — говорится в сообщении.

Ким Чем Ын выразил уверенность, что «традиционная» дружба КНДР и Китая продолжит развиваться и «продемонстрирует свою непобедимую жизнеспособность».

Ранее телеканал CNN сообщил, что Северная Корея расширяет завод по обогащению оружейного урана, расположенный на территории комплекса ядерных исследований Йонбён.