В Австралии прокомментировали взаимодействие AUKUS с «четверкой»

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон во время визита в США прокомментировал взаимодействие альянса AUKUS, организованного Вашингтоном, Лондоном и Канберрой, с Четырехсторонним диалогом по безопасности, в который входят Соединенные Штаты, Австралия, Индия, и Япония. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого Дома.

«Они в полной мере взаимодополняющие, они ни в какой степени не исключают друг друга. AUKUS и «четверка» поддерживают друг друга, они укрепляют друг друга. В этом вся суть «четверки» и AUKUS. Они предназначены не для того, чтобы что-то заменить, а для того, чтобы что-то добавить», — сказал Моррисон.

Он отметил до создания альянса обсудил эту инициативу с премьер-министрами Индии и Японии Нарендрой Моди и Ёсихидэ Сугой, которые восприняли ее «с теплотой», потому что понимают, «что значит это партнерство для региона».

Ранее сообщалось, что НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS

Четырехсторонний диалог (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) появился в 2007 году, его целью стало обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия договорились о создании нового партнерства в сфере безопасности, которое получило название AUKUS. Первой инициативой нового альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок, из-за которого Канберра отказалась от аналогичного контракта с Парижем.