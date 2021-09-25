В Совфеде высмеяли «мечущегося по мировым площадкам» Зеленского

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский «мечется» по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами своей страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что еще в 2015 году в Париже ему заявили, что «если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции».

«Ничего не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи наподобие «Крымской платформы» и выступая в ООН с призывами заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же правительство Украины и загнало в тупик», — считает Пушков.

Ранее сенатор прокомментировал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу.

«А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее? Как же незалежность? Гордость за свой язык?», — задался вопросами сенатор Совфеда.