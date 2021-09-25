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В Совфеде высмеяли «мечущегося по мировым площадкам» Зеленского

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский «мечется» по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами своей страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что еще в 2015 году в Париже ему заявили, что «если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции».

«Ничего не изменилось. Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи наподобие «Крымской платформы» и выступая в ООН с призывами заниматься безнадежными украинскими делами, которые само же правительство Украины и загнало в тупик», — считает Пушков.

Ранее сенатор прокомментировал идею секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу.

«А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож ее? Как же незалежность? Гордость за свой язык?», — задался вопросами сенатор Совфеда.

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