Байден сказал, что Индия должна стать постоянным леном Совбеза ООН

Президента США Джо Байден считает, что Индия должна войти Совет безопасности ООН. Об этом заявил глава индийского МИД Харш Вардхан Шрингла, прокомментировавший встречу американского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию министра.

«Наше председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, особенно в вопросе Афганистана, получило высокую оценку. Президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, Индия должна иметь постоянное место в Совете Безопасности ООН», — сказал Шрингла.

Индийский премьер-министр в настоящее время находится с визитом в Соединенных Штатах. В пятницу, 24 сентября, Шрингла встретился в Белом Доме с Байденом.

Ранее американский президент в своей речи на Генассамблее ООН перепутал США и организацию. Он оговорился на словах о мировом лидерстве Вашингтона в отношении соблюдения принципов демократии.