При расследовании покушения на советника Зеленского было раскрыто другое дело

При расследовании покушения на Сергея Шефира, советника президента Украины Владимира Зеленского, было раскрыто еще одно преступление, сообщает украинское информагентство УНН.

В ходе поисков предполагаемого нападавшего в лесу был найден повешенным мужчина, который пропал несколько месяцев назад во время велопрогулки. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

22 сентября машину Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Он не пострадал, был ранен его водитель.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

В МВД Украины назвали возможными причинами покушения государственную деятельность Шефира и попытку дестабилизировать политическую ситуацию. По словам Шефира, покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти.

Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» тем, кто стоит за покушением на его советника.