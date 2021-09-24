Тихановская заявила о начале борьбы белорусской оппозиции «на износ»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция перешла в стадию затяжного противостояния с режимом Александра Лукашенко. По ее словам, идет борьба «фактически на износ». Об этом она рассказала на открытии Конференции белорусов мира в Вильнюсе, сообщение опубликовано на официальном сайте Тихановской.

«К сожалению, сотни тысяч беларусов вынужденно покинули дом. Но также сотни тысяч беларусов усилили диаспору. Как бы нам ни хотелось поначалу отрицать это слово, в привычном понимании мы все стали эмигрантами», — говорится в сообщении.

Тихановская заверила, что на этом противостояние с режимом не закончено. По словам политика, внутри страны люди сталкиваются с «чудовищным насилием, ужасами тюрем, кризисом, произволом на работе, бесчеловечным отношением в любых государственных институтах».

При этом представители оппозиции не перестанут думать над новыми способами установления в Белоруссии демократического режима, подчеркнула политик.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко в свою очередь обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.