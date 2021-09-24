Телефоны пяти французских министров прослушивались программой Pegasus

Следы шпионского программного обеспечения Pegasus найдены на мобильных телефонах не менее пяти министров французского кабмина. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на проект Mediapart.

Заявление о возможной прослушке чиновников появилось спустя два месяца после того, как в Pegasus выяснили, что номера телефонов высокопоставленных французских чиновников, включая президента Франции Эммануэля Макрона, обнаружили в обнародованной базе данных.

Сейчас нет никаких достоверных доказательств того, что телефоны пяти чиновников Франции удалось взломать. Предположительно, речь идет о министрах образования, сельского хозяйства, жилищного строительства, заморских территорий и развития территорий

По предварительным данным, устройства госслужащих были взломаны в тот период, когда не все из них занимали свои посты. При этом телефон одного из дипломатических советников Макрона в Елисейском дворце тоже удалось прослушать.

В Елисейском дворце пока не планируют комментировать сообщения о предполагаемом взломе телефонов министров.

Ранее Apple выпустила обновление, позволяющее защититься от шпионского ПО Pegasus.