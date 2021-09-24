Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшее время

Проживающий на Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своем намерение вернуться в Грузию в ближайшее время. Об этом политик сказал на своей странице в Facebook.

«Я, конечно же, выполню то, что сказал, но (...) если грузинский народ не пошевелит рукой, Миша ничем не поможет», — сказал Саакашвили, обращаясь к своим сторонникам.

Экс-президент рассчитывает на то, что в республике после муниципальных выборов, которые должны состоятся 2 октября, возникнет ситуация для назначения досрочных парламентских выборов, которые приведут к смене власти. По мнению политика, в настоящее время в Грузии уничтожается свобода, в связи с этим он призывает своих сторонников остановить этот процесс.

При этом бывший грузинский лидер советует прийти на выборы, так как считает, что только честное голосование может принести стране победу.

«Я буду бороться очень активно. Не собираюсь учитывать ничего, кроме того, что правильно для Грузии», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси в преддверии выборов глав городов и районов и депутатов местных совещательных органов появились «кровавые» баннеры с изображением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Георгия Гахария и других представителей оппозиции.