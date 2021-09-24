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Литва сорвала строительство забора на границе Латвии и Белоруссии

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Janis Laizans/Reuters

Поставки колючей проволоки для временного забора на латвийско-белорусской границе, который решили возвести из-за наплыва нелегальных мигрантов, задерживаются, так как зарезервированный для Латвии материал купила соседняя Литва, пишет «Sputnik Литва».

Государственное агентство снабжения заказало у предприятия Brief 111 км колючей проволоки, чтобы установить забор на границе с Белоруссией, но до 24 сентября предприятие было готово предложить только 12 км. По этой причине ведомство рассматривает возможность заново объявить конкурс на покупку материала.

Владелица Brief Илдзе Войта, слова которой приводит издание, объяснила эту ситуацию тем, что Госагентство снабжения само две недели затягивало с выбором поставщика материала. По ее словам, из-за этого ситуация с мощностями производителей и остатками на складах менялась каждый день, а не неделями, как это было раньше.

«Зарезервированный для Латвии остаток колючей проволоки за это время купила Литва, там в принятии решения проявили государственное мышление», — обратила внимание она.

При самом скептическом сценарии весь заказанный объем колючей проволоки поступит в распоряжение заказчика к 15 ноября, прогнозирует поставщик.

Ранее ЕСПЧ призывал Польшу и Латвию принять беженцев из Белоруссии.

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