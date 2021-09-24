В Кремле прокомментировали ужесточение санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ужесточении санкций конгрессом США против российских граждан и госдолга.

«Не наше дело строить прогнозы. Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают. Но этому законопроекту предстоит пройти несколько итераций и дальше будет вопрос, прислушается ли к этим рекомендациям относительно санкций»,— сказал Песков, отвечая на вопрос о прогнозе Кремля по поводу санкций.

Он добавил, что это наихудший вариант развития двусторонних отношений, который перечеркивает дух женевской встречи и надежды на налаживание диалога между двумя странами.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, его сумма достигла $778 млрд. В документе предусмотрены новые ограничения против уже достроенного «Северного потока — 2», санкции на вторичный рынок долговых бумаг РФ, а также рекомендация рассмотреть введение персональных рестрикций в отношении 35 россиян, включая премьер-министра Михаила Мишустина и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Косачев назвал моветоном возможные санкции США против официальных лиц России.