Источники сообщили о задержании экс-главы правительства Каталонии Пучдемона

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на источники.

Сообщается, что 24 сентября итальянские власти примут решения о дальнейшей судьбе Пучдемона — передать ли его Испании, где ему предъявлены обвинения, или освободить.

Арест произвели итальянские правоохранители во исполнение европейского ордера от 2019 года

В октябре 2019 года Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. В январе 2020 года суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию со ссылкой на депутатскую неприкосновенность политика.

Ранее в этом году Европарламент лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности.