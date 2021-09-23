Боррель чуть не сорвал встречу Лаврова с главой японского МИДа

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель случайно перепутал графики и едва не сорвал встречу главы японского МИД с Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщает РИА «Новости».

Глава Европейской дипломатии зашел в комнату российской делегации за несколько несколько секунд до того, как на переговоры с Сергеем Лавровым прибыл глава японского МИД Тосимицу Мотэги. Боррель поздоровался с Лавровым и предложил пройти в комнату переговоров, однако почти сразу главе МИД Евросоюза пояснили, что произошла путаница.

Боррель, Мотэги и Лавров отнеслись к этому курьезному случаю с юмором, после чего Боррель покинул комнату российской делегации, а Лавров и Мотэги начали переговоры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Грасс.