МИД Украины потребовал ответа от ООН из-за ее отсутствия на «Крымской платформе»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хотел бы получить четкий ответ от ООН на вопрос о том, почему организация не приняла участие в саммите «Крымской платформы».

«Я хочу как министр, как представитель государства-основателя ООН, услышать четкий ответ от Организации Объединенных Наций — почему она не приняла участие в какой-либо форме в саммите «Крымской платформы»? НАТО, Совет Европы, страны ГУАМ, другие уважаемые международные организации нашли формат своего участия», — его слова приводятся на сайте телеканала «Дом».

При этом Кулеба отметил, что Украина услышала от ООН «поддержку территориальной целости» страны.

Ранее глава украинского МИД заявил, что ООН проигнорировала участие в «Крымской платформе» по политическим мотивам.

Саммит «Крымская платформа» был учрежден украинскими властями для обсуждения «крымского вопроса». Мероприятие прошло 23 августа, в нем приняли участие более 40 государств. Согласно принятой декларации, форум призван стать площадкой «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.