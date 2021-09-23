Лидер британских лейбористов рассказал о планах партии в случае победы на выборах

Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер опубликовал в The Guardian программную статью о планах партии в случае победы на выборах.

В статье «Лейбористы построят лучшую Британию для трудового народа», Стармер предложил концепт «общества содействия», где каждому индивиду и каждой общественной группе есть свое место, и у каждого будет возможность привнести свой вклад.

Для этого лидер лейбористов указывает на необходимости передачи больше полномочий на локальный уровень, а также на более равном перераспределении возможностей. В первую очередь, в плане здравоохранения и образования.

Лидер оппозиции указал на то, что обещания, данные народу Консервативной партией о лучшей жизни для простых людей после «Брексита» (выхода Британии из ЕС - прим.ред) не оправдались, в то время как финансовый и долговый кризисы, а также проблемы, связанные с нехваткой жилья лишь усугубились.

Следующие парламентские выборы в палату общин британского парламента должны пройти не позже 2 мая 2024 года. В настоящий момент данные социологических исследований говорят о потере популярности консервативной партии из-за высокой налоговой нагрузки и отсутствия плана по решению жилищного кризиса. При влиянии общего роста левых настроений в Европе, вызванных экономическим кризисом, по мнению политологов, лейбористская партия пытается выработать консолидированный план действий для получения хорошего результата в предстоящих выборах.