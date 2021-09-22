На Украине заявили, что хотят получать от США $1 млрд в год

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что финансовая помощь, предоставленная США Украине, должна достигать 1 миллиарда долларов в год. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 миллиард долларов (в год). Это должно произойти в ближайшие годы. Для этого в Конгрессе есть все предпосылки с точки зрения политики и вопроса безопасности. Это не случится сейчас, но должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем работать», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что большая часть заявленной суммы будет направлена на сектор, обеспечивающий безопасность страны. Кулеба считает, что «клуб стран, которые получают от США $1 млрд и более помощи – это клуб избранных и это лучше любого статуса, потому что это реальная практическая помощь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Он попросил не сравнивать два государства.