МИД России обвинил США в манипуляции с визами

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что США уже много лет «чинят препятствия» в оформлении виз для российских представителей, которые направляются на мероприятия ООН, проходящие в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон по соглашению 1947 года взял на себя обязательство обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при штаб-квартире ООН миссий иностранных государств.

В МИД подчеркнули, что отказ в выдаче визы председателю комитета Госдумы России по международным делам Леониду Слуцкому – это «неприемлемое нарушение международного права», которое не останется «без должной реакции».

Ранее Слуцкий заявил, что он единственный из делегации РФ, кто еще не получил американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.