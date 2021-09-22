Помощник президента Украины Шефир рассказал о покушении

Первый советник президента Сергей Шефир впервые после покушения показался на публике и рассказал о случившемся. Трансляцию его выступления опубликовало Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

По словам помощника украинского президента, он не знает причин покушения.

«Ехали. Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель — молодец, поехал дальше. Понятно, что мы ускорились немножко, было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД <...> Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали», — рассказал Шефир.

Он также прокомментировал версии случившегося, прозвучавшие в средствах массовой информации, назвав их «идиотскими».

«Все, что я могу сказать о своем мнении — что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что президент Владимир Александрович — человек волевой, стержневой, его не запугаешь», — сказал советник.

Покушение на первого советника президента Украины Сергея Шефира было совершено около 10 утра, он направлялся в Киев. Нападение произошло между поселками Ходосовка и Лесники (22 км от Киева) на парковке возле супермаркета, расположенной в районе Новообуховской трассы. Предполагается, что стрелявшие устроили засаду в лесу через дорогу.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.