В Кремле прокомментировали покушение на помощника Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел автомобиля помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира и утверждения о том, что к произошедшему может быть причастна Москва.

«К сожалению, в наше время на Украине что бы ни произошло, никто из украинских политиков не исключает русского следа. Это признаки излишне эмоционального состояния», — сказал представитель Кремля.

Днем 22 сентября автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира был обстрелян в пригороде Киева, в машину попало более десяти пуль, ранило водителя, он получил три пули и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. После обстрела автомобиля Шефира было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия выразил мнение, что в произошедшем может быть «российский след». В ответ на это вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил, что поиск «российского следа» еще до расследования покушения «говорит исключительно о качестве украинской политики, низком и циничном».